Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг Укрзалізниці



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Агентство Fitch Ratings видалило АТ «Укрзалізниця» зі списку Rating Watch Negative

Агентство підвищило рейтинг Укрзалізниці з категорії «B-» у категорію «B» зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings видалило АТ «Укрзалізниця» зі списку Rating Watch Negative, в якому знаходяться компанії з перспективами зниження кредитного рейтингу.

Про це пише ЦТС з посиланням на главу АТ УЗ, а також сайт Fitch Ratings.

Повідомляється, що також агенство підтвердило довгостроковий рейтинг АТ «Укрзалізниця» на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

«Оновлений прогноз щодо» Укрзалізниці «- для України важливе досягнення», – заявив голова правління АТ УЗ Володимир Жмак.

У Fitch Ratings, видалення «Укрзалізниці» зі списку RWN пояснили поліпшенням поточної ліквідності УЗ після продовження терміну погашення банківського кредиту від «Ощадбанку» (200 млн дол – ЕП) на три роки до липня 2023 року.

«Наступні піки виплат УЗ будуть в травні і вересні 2021 року до яких у компанії є достатньо часу, щоб підготуватися.», – відзначили в рейтинговому агентстві.

Як повідомлялося 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

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