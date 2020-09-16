«Укрзалізниця» покарала співробітників за п’яну бійку в поїзді



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«Укрзалізниця» провела внутрішнє розслідування інциденту в поїзді «Ужгород-Одеса» Скріншот з відео

Після прибуття поїзда до Одеси спеціальна комісія опитала всіх учасників і свідків інциденту

Обслуговуюча бригада поїзда №107 «Ужгород-Одеса» розформована після бійки у вагоні, ряд працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це у вівторок, 15 вересня, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що «Укрзалізниця» провела внутрішнє розслідування інциденту. Після прибуття поїзда до Одеси спеціальна комісія опитала всіх учасників і свідків інциденту. Працівників поїзної бригади перевірили на стан алкогольного сп'яніння.

«Було детально проаналізовано поведінку і алгоритм дій всіх учасників інциденту, включаючи начальника поїзда і в.о. заступника начальника депо Одеса», – відзначили в компанії.

Для недопущення подібних порушень у подальшому проводяться інструктажі та ознайомлення поїзних бригад з цим випадком, додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що 10 вересня в поїзді «Ужгород-Одеса» п'яний чоловік вступив у конфлікт з іншими пасажирами, після чого влаштував бійку. Пізніше Нацполіція склала на нього адміністративний протокол за хуліганство.