Уряд призначив в. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства



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Павло Кухта був призначений 6 вересня 2019 року першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Виконувачем обов’язків міністра став перший заступник Павло Кухта

Кабінет міністрів сьогодні, 10 березня, призначив тимчасово виконувачем обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Павла Кухту. Про це урядовець написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України», - написав посадовець.

Також Кухта запевнив, що «докладе максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам».

Як повідомлялося, Павло Кухта народився у Києві 3 грудня 1985 року. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2008 р., інформаційні управляючі системи та технології, аналітик комп’ютерних систем. Член партії «Голос».

З 2016 до 2019 роки працював заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабінеті міністрів України. Володіє українською, російською, англійською - вільно.

Нагадаємо, 6 вересня 2019 року Павло Кухта був призначений першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До відома, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.