Суд повернув заяву Гончарука без розгляду через відсутність паспортних даних



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Суд дійшов висновку, що «заява про забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України та підлягає залишенню без розгляду»

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув без розгляду заяву Олексія Гончарука про забезпечення позову до подання позовної заяви через відсутність паспортних даних, що дозволяють ідентифікувати особу заявника, та несплату судового збору. Про це ідеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Відповідно до ч. 7 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу», - ідеться в документі.

Також суд дійшов висновку, що «заява про забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України та підлягає залишенню без розгляду».

Зокрема, в ухвалі вказано, що «заявником не було дотримано вимоги п. 2 ч. 1 ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України та не вказано в заяві реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та/або номер і серію паспорта, що фактично позбавляє суд здійснити ідентифікацію особи заявника».

Також, згідно з ухвалою, заявник не зазначив зміст позовних вимог, з якими позивач збирається звернутися до суду. «Окрім того, відповідно до ч. 4 ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі. Однак при перевірці вказаних документів, судом не виявлено доказів сплати судового збору за звернення до Окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення адміністративного позову», - ідеться в документі.

Ухвала зареєстрована 4 березня 2020 року та винесена суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Альоною Мазур.

Як повідомлялось, 3 березня на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем — Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.

Ішлося про те, що позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.

У свою чергу, пресслужба прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростувала повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Згодом голова ОАСК Павло Вовк на сторінці у Facebook зазначив, що у зв’язку з появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком така заява до суду не подавалась, «новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника».

Згодом новину з сайту видалили.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.