Виконувачем обов'язків міністра освіти став знавець мови майя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Полюхович 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України

Юрій Полюхович став виконувачем обов'язків міністра освіти та науки

Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича. Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 10 березня. Про це йдеться на урядовому порталі.

«Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції», – відзначив Полюхович.

Зазначається, що Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в місті Костопіль Рівненської області.

Ступінь магістра з історії здобув 2003 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Протягом 2009–2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

Упродовж 2014–2016 був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика).

З 2014 до 2016 року був радником Міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація».

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу «Історія цивілізацій доколумбової Америки».

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.