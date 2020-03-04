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    Оновлення уряду: «слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами

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    Нардепи від &laquo;Слуги народу&raquo; погодились, що&nbsp;в новому Кабміні свої посади збережуть низка діючих міністрів - Оновлення уряду: «слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами
    Нардепи від «Слуги народу» погодились, що в новому Кабміні свої посади збережуть низка діючих міністрів
    Фото: Главком

    Якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств буде працювати певний час з в.о. міністрів

    Щодо низки міністерств в новому Кабінеті Міністрів можуть не бути прийняті остаточні рішення на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня.

    Про це повідомила заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Я б не хотіла коментувати всі прізвища, але дійсно можу підтвердити, що нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, вона надійшла до Верховної Ради, це підтвердив спікер парламенту Дмитро Разумков. І на зустрічі президент Володимир Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра - це нинішній віце-прем'єр Денис Шмигаль. І він, пан Шмигаль, вже запропонував своїх кандидатів до Кабінету Міністрів» - сказала вона журналістам після завершення робочої наради керівництва фракції «Слуга народу».

    За словами Кравчук, ще є питання щодо чотирьох міністерств.

    «Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств буде працювати певний час з в.о. міністрів», - розповіла вона.

    Кравчук вказала, що в новому Кабміні свої посади збережуть низка діючих міністрів: віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів. 

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