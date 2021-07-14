Уряд спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат: кому дадуть кошти

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягала 1,7 млрд грн

Від початку року уряд виділив на погашення заборгованості гірникам понад 2 млрд грн

Кабінет міністрів України спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості по виплаті зарплат шахтарям. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

«400 млн грн будуть спрямовані на погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям», – написав Шмигаль.

За його словами, від початку року уряд виділив на погашення такої заборгованості понад 2 млрд грн, оскільки це є питанням соціальної відповідальності держави, енергетичної безпеки та сталого функціонування вугільної галузі.

До слова, сьогодні гіpники пеpекpили дві дороги деpжавного значення (фото).

15 червня працівники трьох урановидобувних шахт області – оголосили про безстрокову акцію протесту. Перекривали дорогу в Кропивницькому районі. Серед вимог – своєчасна виплата зарплати і державне фінансування підприємства.

Раніше лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець заявляв, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягла 1,7 млрд грн, а самі шахти опинилися під загрозою зупинки.

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт».