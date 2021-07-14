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    Економіка та фінанси

    Уряд спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат: кому дадуть кошти

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    Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягала 1,7 млрд грн - Уряд спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат: кому дадуть кошти

    Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягала 1,7 млрд грн

    Фото: informator

    Від початку року уряд виділив на погашення заборгованості гірникам понад 2 млрд грн

    Кабінет міністрів України спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості по виплаті зарплат шахтарям. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

    «400 млн грн будуть спрямовані на погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям», – написав Шмигаль.

    За його словами, від початку року уряд виділив на погашення такої заборгованості понад 2 млрд грн, оскільки це є питанням соціальної відповідальності держави, енергетичної безпеки та сталого функціонування вугільної галузі.

    До слова, сьогодні гіpники пеpекpили дві дороги деpжавного значення (фото).

    15 червня працівники трьох урановидобувних шахт області – оголосили про безстрокову акцію протесту. Перекривали дорогу в Кропивницькому районі. Серед вимог – своєчасна виплата зарплати і державне фінансування підприємства.

    Раніше лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець заявляв, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягла 1,7 млрд грн, а самі шахти опинилися під загрозою зупинки.

    Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт».

    Теги: Кабмін шахта зарплата гроші фінансування уряд Денис Шмигаль
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    Уряд спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат: кому дадуть кошти