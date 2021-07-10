Мінсоцполітики похвалилося зростанням середньої зарплати

Зростання зафіксували порівняно з травнем минулого року

В уряді кажуть, що зріс також і прожитковий мінімум

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 28%, а середня пенсія - на 17%.

«Є чим похвалитися. У травні нинішнього року в порівнянні з травнем минулого року середня зарплата зросла на 28%, мінімальна зарплата зросла на 27%, середня пенсія зросла на 17%, мінімальна пенсія зросла на 14%, фактичний прожитковий мінімум зріс на 11%», – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

Між зростанням пенсій та зарплат – прямий зв'язок. Адже можливість піднімати пенсії буде залежати від того, чи будуть зростати зарплати.

«ПФУ за перший квартал наповнився більш ніж на 4 млрд грн», – заявила чиновниця.

Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

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