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    Мінсоцполітики похвалилося зростанням середньої зарплати

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    Зростання зафіксували порівняно з травнем минулого року - Мінсоцполітики похвалилося зростанням середньої зарплати
    Зростання зафіксували порівняно з травнем минулого року

    В уряді кажуть, що зріс також і прожитковий мінімум

    Середня зарплата в Україні за рік зросла на 28%, а середня пенсія - на 17%.

    «Є чим похвалитися. У травні нинішнього року в порівнянні з травнем минулого року середня зарплата зросла на 28%, мінімальна зарплата зросла на 27%, середня пенсія зросла на 17%, мінімальна пенсія зросла на 14%, фактичний прожитковий мінімум зріс на 11%», – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Між зростанням пенсій та зарплат – прямий зв'язок. Адже можливість піднімати пенсії буде залежати від того, чи будуть зростати зарплати.

    «ПФУ за перший квартал наповнився більш ніж на 4 млрд грн», – заявила чиновниця.

    Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

    Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

    До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

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    Теги: зарплата Україна пенсія
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    Мінсоцполітики похвалилося зростанням середньої зарплати