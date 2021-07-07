Не тисяча доларів. Гендиректор «Укрпошти» спростував слова про зарплати листонош

Смілянський каже, що помилився з підрахунками

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський спростував заяву про те, що деякі листоноші отримують тисячу доларів на місяць. Мовляв, зарплата зростає завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

Спростування і пояснення він написав у фейсбуці.

Наприкінці минулого тижня в інтерв'ю для НВ.Бізнес посадовець сказав, що деякі листоноші заробляють до 1000 доларів і мають чайові.

– Чайові, до речі, відрізняються - на сході України більше, на заході менше. У центрі - щось середнє, – деталізував Смілянський. – А ось з зарплатою (з урахуванням премій) в 1000 доларів я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла за моєї каденції більш ніж в 2 рази (з $110 до $250+ без премій), але ще явно не досягла $1000. Моя помилка була в тому, що наші кращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28000 грн), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень. Тому приношу свої вибачення, якщо така цитата когось із листонош образила. У нас є інші робочі спеціальності: водії, кур'єри, сортувальники, які дійсно отримують до 1000 доларів і вище, але про них в цитаті не йшлося, – написав Гендиректор «Укрпошти».

За даними Ігоря Смілянського, за 5 років на підприємстві зарплата листонош зросла удвічі при зниженні обсягів роботи (листи, газети, доставка пенсій) на 15-50%. Свої слова ілюстрував графіком.

«Якщо помилився, треба намагатися робити так, щоб 1000 доларів зарплати з помилки стали метою на найближче майбутнє», – написав Смілянський.

Нагадаємо, раніше генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 на місяць.

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