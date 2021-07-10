Яких фахівців потребує ринок праці влітку. Список

Декому пропонують зарплату у 30 тисяч гривень

Найзатребуванішими спеціалістами стали представники торгівлі

У трійку найзатребуваніших професії на території України за останні три місяці увійшли продавець, працівник держустанови та менеджер з продажу.

А от шукали роботу найчастіше продавець, менеджер з продажу та продавець непродовольчих товарів. Такі дані «Прозора Робота».

За кількістю вакансій лідирувала сфера торгівлі. Далі державний сектор, промисловість та виробництво.

Заробити часто хотіли студенти та люди без досвіду роботи.

У червні більшість роботодавців пропонували заробітну плату у розмірі 9-12 тис. грн. Найнижча зарплата, яку обіцяли компанії, – менше 6 тис. грн.

Водночас деяким фахівцям пропонували платити понад 30 тис. грн у місяць.

Більшість кандидатів погоджувалися працювати за зарплату у межах 8-13 тис. грн. При цьому розмір середньої зарплати у червні по країні становив приблизно 12 тис. грн.

Окрім компанії пропонували додаткові бонуси: премії або безкоштовне навчання.

Нагадаємо, днями міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах».

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