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    Яких фахівців потребує ринок праці влітку. Список

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    Декому пропонують зарплату у 30 тисяч гривень - Яких фахівців потребує ринок праці влітку. Список
    Декому пропонують зарплату у 30 тисяч гривень

    Найзатребуванішими спеціалістами стали представники торгівлі

    У трійку найзатребуваніших професії на території України за останні три місяці увійшли продавець, працівник держустанови та менеджер з продажу.

    А от шукали роботу найчастіше продавець, менеджер з продажу та продавець непродовольчих товарів. Такі дані «Прозора Робота».

    За кількістю вакансій лідирувала сфера торгівлі. Далі державний сектор, промисловість та виробництво.

    Заробити часто хотіли студенти та люди без досвіду роботи.

    У червні більшість роботодавців пропонували заробітну плату у розмірі 9-12 тис. грн. Найнижча зарплата, яку обіцяли компанії, – менше 6 тис. грн.

    Водночас деяким фахівцям пропонували платити понад 30 тис. грн у місяць.

    Більшість кандидатів погоджувалися працювати за зарплату у межах 8-13 тис. грн. При цьому розмір середньої зарплати у червні по країні становив приблизно 12 тис. грн.

    Окрім компанії пропонували додаткові бонуси: премії або безкоштовне навчання.

    Нагадаємо, днями міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах».

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    Теги: зарплата ринок студенти промисловість навчання робота
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    Яких фахівців потребує ринок праці влітку. Список