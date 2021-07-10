Яких фахівців потребує ринок праці влітку. Список
Найзатребуванішими спеціалістами стали представники торгівлі
У трійку найзатребуваніших професії на території України за останні три місяці увійшли продавець, працівник держустанови та менеджер з продажу.
А от шукали роботу найчастіше продавець, менеджер з продажу та продавець непродовольчих товарів. Такі дані «Прозора Робота».
За кількістю вакансій лідирувала сфера торгівлі. Далі державний сектор, промисловість та виробництво.
Заробити часто хотіли студенти та люди без досвіду роботи.
У червні більшість роботодавців пропонували заробітну плату у розмірі 9-12 тис. грн. Найнижча зарплата, яку обіцяли компанії, – менше 6 тис. грн.
Водночас деяким фахівцям пропонували платити понад 30 тис. грн у місяць.
Більшість кандидатів погоджувалися працювати за зарплату у межах 8-13 тис. грн. При цьому розмір середньої зарплати у червні по країні становив приблизно 12 тис. грн.
Окрім компанії пропонували додаткові бонуси: премії або безкоштовне навчання.
Нагадаємо, днями міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах».