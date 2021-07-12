Борг по зарплаті шахтарям зріс до 1,7 млрд грн, – лідер профспілки

«Існує загроза зупинки роботи держшахт», – повідомив нардеп Волинець

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних шахт досягла 1,7 млрд грн, а самі шахти опинилися під загрозою зупинки.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

«Існує загроза зупинки роботи держшахт. Гадаю всі помітили, що тільки протягом останнього місяця державні копальні декілька разів виводили з ладу, знеструмлюючи їх. Понад 1,7 млрд грн зарплатного боргу», – повідомив нардеп.

За словами лідера Незалежної профспілки гірників, перехід більшості ТЕС в режим роботи мінімальним складом обладнання створює загрозу для безперебійного відвантаження і оплати вугілля з державних шахт.

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт».

В «Донбасенерго» заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати в збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала Регулятор НКРКП виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

На початку липня ціна на РДН упала до історичного мінімуму 40 коп./кВт година, що кратно нижче собівартості виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС.

Міністерство енергетики звернулося до регулятора з проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед.