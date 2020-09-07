Уряд ухвалив рішення про цілодобовий ваговий контроль вантажівок
Транспортні засоби будуть зважувати для запобігання руйнуванню дорожнього покриття
Кабінет міністрів 7 вересня на позачерговому засіданні схвалив розпорядження, що передбачає запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») у Facebook.
Зазначається, що транспортні засоби будуть зважувати для запобігання руйнуванню дорожнього покриття.
«Уряд ухвалив проєкт розпорядження «Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг». Йдеться про запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів Укртрансбезпекою разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади», - написав Мокан.
За словами Мокана, уряд також передбачив закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць для здійснення габаритно-вагового контролю.
Як повідомлялося 1 липня, за три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок.
Також Кабінет міністрів України заборонив під час спеки вантажівкам заїжджати у населені пункти, щоб зменшити ризик руйнування дорожнього покриття.