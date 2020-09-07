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    Економіка та фінанси

    Уряд ухвалив рішення про цілодобовий ваговий контроль вантажівок

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    Зважувати машини будуть&nbsp;Укртрансбезпека разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади - Уряд ухвалив рішення про цілодобовий ваговий контроль вантажівок
    Зважувати машини будуть Укртрансбезпека разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади

    Транспортні засоби будуть зважувати для запобігання руйнуванню дорожнього покриття

    Кабінет міністрів 7 вересня на позачерговому засіданні схвалив розпорядження, що передбачає запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») у Facebook.

    Зазначається, що транспортні засоби будуть зважувати для запобігання руйнуванню дорожнього покриття.

    «Уряд ухвалив проєкт розпорядження «Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг». Йдеться про запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів Укртрансбезпекою разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади», - написав Мокан.

    За словами Мокана, уряд також передбачив закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць для здійснення габаритно-вагового контролю.

    Як повідомлялося 1 липня, за три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок.

    Також Кабінет міністрів України заборонив під час спеки вантажівкам заїжджати у населені пункти, щоб зменшити ризик руйнування дорожнього покриття.

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