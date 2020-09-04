Рада підтримала законопроєкт про користувачів сігвеїв, моноколіс і гіроскутерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні врегулюють ПДД з урахуванням користувачів сігвеїм, моноколіс і гіроскутерів

Автори законопроєкту пропонують ввести нову категорію учасників дорожнього руху – «користувачі персонального легкого електротранспорту»

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3023, який, зокрема, передбачає виведення користувачів персонального легкого електротранспорту у нову категорію учасників дорожнього руху.

Документ у першому читанні підтримали 268 нардепів.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують ввести нову категорію учасників дорожнього руху – «користувачі персонального легкого електротранспорту».

До них відносяться особи, які рухаються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електричного двигуна - електричні скутери, cігвеі, гіроборди, гіроскутери і т. п.), крім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами), а також визначити їх права та обов'язки.

При цьому, особи, які керують персональним легким електротранспортом, отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Також вони будуть зобов'язані використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт; рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів, а при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом і світловідбивачами.

Крім цього, передбачається, що користувачі персонального легкого електротранспорту під часу руху у темну частину добу і в умовах недостатньої видимості повинні мати включену фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів.

А також - не перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачено конструктивним рішенням виробника.



