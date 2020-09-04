Рада підтримала законопроєкт про користувачів сігвеїв, моноколіс і гіроскутерів
Автори законопроєкту пропонують ввести нову категорію учасників дорожнього руху – «користувачі персонального легкого електротранспорту»
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3023, який, зокрема, передбачає виведення користувачів персонального легкого електротранспорту у нову категорію учасників дорожнього руху.
Документ у першому читанні підтримали 268 нардепів.
Автори законопроєкту, зокрема, пропонують ввести нову категорію учасників дорожнього руху – «користувачі персонального легкого електротранспорту».
До них відносяться особи, які рухаються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електричного двигуна - електричні скутери, cігвеі, гіроборди, гіроскутери і т. п.), крім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами), а також визначити їх права та обов'язки.
При цьому, особи, які керують персональним легким електротранспортом, отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.
Також вони будуть зобов'язані використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт; рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів, а при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом і світловідбивачами.
Крім цього, передбачається, що користувачі персонального легкого електротранспорту під часу руху у темну частину добу і в умовах недостатньої видимості повинні мати включену фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів.
А також - не перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачено конструктивним рішенням виробника.