Уряд збільшив кількість студентів, які отримуватимуть академічну стипендію

Кількість отримувачів академічних стипендій в Україні цього року становитиме 40-45%

Кабмін ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Про це стало відомо під час засідання уряду.

Тепер відсоток студентів, яким будуть виплачуватися стипендії збільшується до 40-45% (замість 30-40%) від фактичної кількості студентів денної форми навчання.

Документ оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко

Наагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року зросли стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза.

Якщо 2021 року на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума становитиме понад 5 мільярдів гривень.

Студентам з 1 січня платитимуть такі стипендії:

бакалаври, спеціалісти, магістри – 2000 гривень (підвищена – 2550 гривень);

студенти технікумів, коледжів, ліцеїв – 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень);

студенти професійних технічних училищ – 1250 гривень.

Академічна стипендія президента України підвищиться до 2750-4400 гривень залежно від типу навчального закладу.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету Міністрів становитиме 2500-4000 гривень.

Соціальні стипендії для студентів закладів професійної вищої та вищої освіти для дітей-сиріт і дітей із малозабезпечених сімей також зростуть. Суми будуть такими:

1125 гривень – для студентів закладів вищої освіти;

1425 гривень – для студентів профтехучилищ.

А в майбутньому студентам, які приїхали на навчання до українських університетів із окупованого Донбасу та Криму, стипендію можуть підвищити і до 6500 гривень.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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