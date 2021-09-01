Уряд збільшить студентам стипендії

Сьогодні мінімальна академічна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць

Востаннє студентські стипендії підвищували у 2017 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Про це прем’єр заявив під час засідання уряду 1 вересня.

«Сьогодні маємо рішення щодо стипендій: уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти», – зазначив він.

Як пояснив Шмигаль, це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені.

«В закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза. А студенти вишів отримають підвищення щонайменше в 1,5 раза», – зауважив політик.

Прем’єр нагадав, що останнє підвищення розміру академічних стипендій відбулось у 2017 році.

«Тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської і студентської молоді», – підсумував Шмигаль.

Станом на початок вересня 2021 року студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів, учні в академіях, університетах та інститутах за спеціалізацією бакалавр, магістр і аспірант щомісяця отримують виплату у розмірі 1300 гривень. Студентам, які отримують підвищену стипендію, передбачено щомісячне нарахування на суму 1600 гривень.

Студенти коледжів і технікумів денної форми навчання отримують щомісячну допомогу в розмірі 980 гривень. Розмір підвищеної стипендії для них складає 1250 гривень. Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них не передбачено.

Рааніше стало відомо, що сотня обдарованих дітей отримає стипендію Київради. Серед стипендіатів – діти, які мають високі досягнення в навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних турнірів.