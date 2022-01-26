Дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні

До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області

Івано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів.

Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.

«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Графіка МОЗ

Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.

Як відомо, 27 січня Рівненщина переходить у «червону» зону.

Додамо, що Івано-Франківська область з 24 січня «червона».

У «червоній» зоні адаптивного карантину забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» ковід-сертифікат.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» ковід-сертифікату.

Тим часом Верховна Рада зібралась на тривалий карантин через те, що нардепи масово хворіють.

Додамо, що Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.

В Україні за минулу добу зафіксували понад 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Вже другий тиждень в країні спостерігається така динаміка поширення хвороби. У МОЗ повідомили про початок нової хвилі коронавірусу.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.