Уряд скоригував правила надання субсидій. Що змінилось?

Уряд каже, що вже наступного сезону субсидії буде монетизовано

Кабмін заявив про початок руху до монетизації субсидій. Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима. Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду. Там зазначають, що монетизація субсидій дозволить залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти і стане стимулом для



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Уряд каже, що вже наступного сезону субсидії буде монетизовано

Кабмін заявив про початок руху до монетизації субсидій. Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима. Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Там зазначають, що монетизація субсидій дозволить залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти і стане стимулом для енергоефективності. Проте уряд має намір вдосконалити система отримання субсидій, аби вони надавались адресно, йдеться у повідомленні.

«Однак перехід до монетизації можливий тільки в тому випадку, якщо система субсидій буде соціально справедливою – державну допомогу будуть отримувати ті, хто дійсно її потребує», - зазначили в уряді.

«Верифікація субсидіантів, яку розпочало Міністерство фінансів, виявила ряд системних проблем з призначенням субсидій. З огляду на це уряд схвалив рішення про внесення низки змін в програму. Вони скоротять випадки зловживань, які, нажаль, стали непоодинокими і про які неодноразово повідомляли ЗМІ. Ті, хто справді потребуватиме допомоги, її отримуватимуть і надалі. Натомість люди, які просто приховують свої статки, не зможуть користуватися програмою і паразитувати за кошт платників податків», - мовить прес-служба.

Кабмін надав пояснення, які зміни будуть впроваджені щодо системи субсидій.

Предмети розкоші та доходи від оренди

У містах мільйонниках нерідкими стали випадки здачі квартир в оренду із своєрідним бонусом – оформленою субсидією на комунальні послуги. При цьому власники помешкання не тільки отримують доходи, а й мають транспортні засоби або інші предмети розкоші.

Відтепер, заявляє уряд, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи – в новій графі «інші доходи».

Великі будинки і квартири

Є помешкання, які виходять за рамки середньостатистичних та відносяться до категорії «преміум класу». До недавнього часу на них також оформлялися субсидії - на підставі того, що прописувалася там одинока пенсіонерка з мінімальною пенсією. Вона, цілком очевидно, була не здатна оплатити повну вартість послуг і зверталась до комісії щодо надання субсидії на понаднормативну площу.

З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.

Тіньова зайнятість

Чимало українців працюють за кордоном, але при цьому звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи.

Уряд декларує, що тепер тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості. А тим людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.

В Мінсоцполітики переконані, це стимулюватиме українців до офіційного працевлаштування, сприятиме детінізації та усуне соціальну несправедливість, коли субсидію насправді отримують люди з достатньо високими доходами.

З метою стимулювання енергозбереження також з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 метра кубічного на 1 метр квадратний площі, електроопалення – 30 кВт.год на 1 метр квадратний площі. При призначені субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.

Внутрішньо-переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, з вказанням складу домогосподарства. Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії, кажуть в уряді.

Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних територіальних громад. Відтепер ОТГ мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Механізм повторює практику звернень до сільських і селищних рад.

Уряд також має намір преміювати домогосподарства за економію ресурсів за підсумками цього опалювального сезону. За його даними, під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам, які економно використовували ресурси, треба так само – до 1 вересня - подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Обрати спосіб отримання коштів треба самостійно.

Нагадаємо, на Миколаївщині з початку року отримувачі субсидій на третину збільшили борги за газ.

На Житомирщині за опалювальний сезон борги за газ виросли утричі.

На Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже вдвічі.

Борг за газ споживачів Дніпропетровської області зріс на 19%.