Кадрові перестановки на ринку електроенергії. Уряд готується змінити керівника ДП «Оператор ринку»

Згідно з поданою декларацією, Сутченко володіє квартирою в Києві площею понад 107 квадратних метрів, а також трьома квартирами в Донецькій області Фото: expro.com.ua

Декларація Романа Сутченка, як кандидата у керівники ДП «Оператор ринку», з'явилася на сайті НАЗК вночі 22 жовтня

Кандидатом на посаду директора ДП «Оператор ринку» є Роман Сутченко. Він вже подав відповідну декларацію – документ опублікований в електронному реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 22 жовтня. Важлива деталь: до того часу в реєстрі НАЗК висіла зовсім інша декларація Романа Сутченка – як кандидата на посаду заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згідно з поданою декларацією, Сутченко володіє квартирою в Києві площею понад 107 квадратних метрів, а також трьома квартирами в Донецькій області. Заробітна плата в 2019 році склала майже 1,1 млн грн за основним місцем роботи.

Дружина Романа Сутченка працює в ТОВ «ДТЕК», її заробітна плата в 2019 році скала майже 3 млн грн.

За даними джерела «Главкома» в Міненерго, 21 жовтня відбулося засідання уряду, наприкінці якого в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець з голосу запропонувала звільнити з посади директора ДП «Оператор ринку» Володимира Євдокимова і призначити виконуючим обов`язки директора ДП «Оператор ринку» Романа Сутченка. Хоча в порядку денному засідання Кабміну не було такого кадрового питання.

«Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відразу ж підтримав пропозицію Ольги Буславець. Але й досі не оприлюднено офіційне розпорядження уряду про заміну керівника ДП «Оператор ринку». Ініційована Буславець пропозиція, за інформацією джерела, викликала подив у деяких членів уряду, оскільки Кабмін нещодавно затвердив стратегію розвитку ДП «Оператор ринку» до 2024 року, розроблену під керівництвом Володимира Євдокимова. До того ж відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про ринок електричної енергії» та ліцензійних умов оператора ринку родинні зв’язки потенційного нового керівника можуть призвести до конфлікту інтересів при виконанні підприємством функцій оператора ринку.

Нині Володимир Євдокимов перебуває у відпустці, погодженій з Кабінетом міністрів – про це інформує сайт ДП «Оператор ринку».

Держпідприємство «Оператор ринку» створене в квітні 2019 року на базі ДП «Енергоринок», відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на таких організованих сегментах ринку е/е, як ринок «на добу вперед» і внутрішньодобовий ринок.

Наталка Прудка