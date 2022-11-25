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Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі

Надія Клочко
glavcom.ua
Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі
Українські атомні електростанції підключені до енергомережі
фото з відкритих джерел

Атомні електростанції були відключені через ракетну атаку РФ 23 листопада

Усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

«Чотири діючі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії на початку цього тижня», - йдеться у звіті.

Також в агентстві заявили, що Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни. На Чорнобильській АЕС також сьогодні, 25 листопада, було відновлено електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти регулярно обстрілюють інфраструктуру Запорізької АЕС.

Також відомо, що 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Теги: Чорнобильська АЕС Запорізька АЕС МАГАТЕ АЕС Хмельницька АЕС війна

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