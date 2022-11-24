Україна пережила блекаут. Галущенко повідомив, коли запрацюють АЕС

Вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС

Ближче до вечора світло з'явиться у більшості користувачів

Об'єднати енергосистему України після ракетних ударів вдалося лише під ранок. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Атомні станції почнуть працювати ближче до вечора, скоротиться дефіцит, світло з'явиться у більшої кількості користувачів», – повідомив Галущенко.

Міністр зазначив, що Україна вчора пережила блекаут.

«Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут у нашій енергосистемі через обстріли», – додав урядовець.

Як відомо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень.

Також через перенавантаження у електромережі у Рівному терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

Нагадаємо, 70% Києва поки залишається без електрики. Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста.

До слова, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.