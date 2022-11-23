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Через ракетну атаку відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС – в режимі повного блекауту

Надія Клочко
glavcom.ua
Через ракетну атаку відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС – в режимі повного блекауту
Запорізька АЕС наразі у режимі повного блекауту
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» інформує, що радіаційний фон на майданчиках чотирьох українських АЕС і прилеглих територіях не змінився

Сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції. Про це йдеться у заяві «Енергоатому».

«Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему», – розповіли в компанії.

Водночас у повідомленні «Енергоатому» зазначається, що радіаційний фон на майданчиках цих АЕС і прилеглих територіях не змінився. Всі показники в нормі. Як зазначають в компанії, видача електроенергії відновиться, коли нормалізується робота енергосистеми.

«Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про зупинку роботи Південноукраїнської АЕС.

Крім того, через ракетні удари у більшості областей введено екстрені відключення світла.

Теги: війна Хмельницька АЕС АЕС Енергоатом Запорізька АЕС

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