Запорізька АЕС під обстрілами рашистів: яка ситуація з енергоблоками

ЗАЕС від початку березня під контролем ращистів

Вночі та вранці окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя

Окупанти регулярно обстрілюють інфраструктуру Запорізької АЕС. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що енергетики, які працюють в окупації, швидко відновили електропостачання і полагодили мережу.

«Окупанти не дають можливості запустити п'ятий або шостий блок, як хоче «Енергоатом». З цією метою регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Позавчора пошкодили лінію, знову вмикалися генератори на атомній станції, які забезпечили 130 мВт, необхідні для охолодження активної зони реакторів», – сказав Старух.

Така ситуація повторюється регулярно, і без передачі АЕС під контроль МАГАТЕ або навіть «Енергоатому» ми постійно стикаємося з цією історією», – сказав голова ОВА. Крім цього, Старух розповів, що сьогодні вночі та вранці росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя.

«Частина ракет вночі прилетіла біля обласної лікарні, де перебувають психічно хворі люди та лікарі – 270 осіб, 60 лікарів... На щастя, ніхто не постраждав, опрацьовується питання евакуації», – сказав Старух.

Як відомо, Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

Крім того, вранці 25 листопада стало відомо, що армія країни-агресора РФ вдруге атакувала передмістя Запоріжжя.

Як повідомлялося, перед цим було відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.