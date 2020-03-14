В «ЄС» запропонували антикризовий план для економіки



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Народна депутатка фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна

«Влада намагається списати на пандемію власні провали в економічній політиці, які стали очевидними з осені минулого року» – Южаніна

Оголошена у ВООЗ пандемія коронавірусу COVID-19 – це дуже серйозний виклик для всього світу, але шлях боротьби і виживання кожна країна обирає свій. Про 10 економічних антикризових кроків для України народна депутатка фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна на своїй сторінці в мережі Facebook.

Епідемія – це не лише питання здоров’я, під загрозою опиняється економіка, яка, в свою чергу, потерпає від обмежень руху людей та товарів, від бойових дій у різних частинах світу, від торгових війн, особливо в енергетичній сфері. Світові лідери у зверненнях до народу цьому питанню присвячують левову частку своїх виступів. Це боротьба на всіх фронтах. Людям потрібно дати не лише вижити, а й нормально жити під час карантину.

Поки що з владних кабінетів України ми лише чуємо про боротьбу медичну. Влада намагається списати на пандемію власні провали в економічній політиці, які стали очевидними з осені минулого року.

На зустрічах із підприємцями я переконалася, що українці готові брати відповідальність за своє майбутнє.

Ми з колегами проїхали Україною, провели десятки зустрічей з людьми, експертами, бізнесом – і наша фахова група напрацювала перші 10 кроків, які вкрай необхідні Україні, щоб зараз вистояти.

ТОП-10 антикризових кроків в економічній сфері:

Тимчасове зменшення на 50% розміру єдиного податку для платників першої–третьої груп – передбачити компенсацію зменшення доходів місцевих бюджетів за рахунок частини ПДФО, що зараховується до державного бюджету, на період до кінця 2020 року. Тимчасове запровадження ставки ПДФО у розмірі 9% для найманих працівників підприємств, що виробляють життєво необхідні товари (послуги), на період до кінця 2020 року. Зменшення ставки ПДВ на молочні продукти з 20% до 12% – підтримка вітчизняного тваринництва та скорочення експансії імпортної молочної продукції на український ринок. Запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств – збільшення обігових коштів підприємств, оновлення основних засобів, що, за висновком Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції з Європейським Союзом не суперечить європейському законодавству. Запровадження трирічного мораторію на збільшення ставок податків (ПДВ, акцизного податку, ввізного мита) на товари критичного імпорту –забезпечення економічної безпеки держави. Запровадження механізму відшкодування ПДВ у прив’язці до повернення валютної виручки за експортними операціями – стимулювання своєчасного повернення валюти в Україну. Перегляд механізму державних закупівель через систему «Прозоро» – надання пріоритету товарам та послугам вітчизняного виробництва у діапазоні цін до 20% Державна підтримка вітчизняних виробників – оновлення основних засобів у пріоритетних галузях економіки (машинобудування, приладобудування, будівництво, енергетика). Перегляд видатків Державного бюджету України на 2020 рік – збільшення на безпеку медичного персоналу та протиепідеміологічні заходи з одночасним зменшенням на утримання правоохоронних структур. Аудит прийнятих законів та підзаконних нормативно-правових актів з метою виявлення положень, які гальмують розвиток вітчизняної економіки та створюють загрози для економічної безпеки країни.

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