Зеленський знову приводить до керівництва країною некомпетентний уряд, – нардеп



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Володимир Зеленський прийде 4 березня до парламенту, де буде вирішуватися доля майбутнього уряду Фото з відкритих джерел

Логіка Зеленського в питанні звільнення прем’єра Олексія Гончарука та зміни міністрів в уряді не зрозуміла, - наголосила Южаніна

Володимир Зеленський пропонує кандидата на посаду прем’єр-міністра України та нових кандидатів на посади міністрів людей не підготовлених для роботи в умах кризи, які не спроможні вивести українську економіку з піке. Про це сказала народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна в коментарі журналістам.

Вона зауважила, що логіка президента Зеленського в питанні звільнення прем’єра Олексія Гончарука та зміни міністрів в уряді не зрозуміла.

«Це якийсь нестримний характер у президента – сьогодні говорити, що все добре і підтримувати прем’єра і дати можливість йому відвітувати в залі, і потім через тиждень говорити про те, що необхідна зміна і так шукати нового прем’єра», – зазначила Ніна Южаніна.

«І самі не підготувались, і людина не підготовлена, і команди немає ніякої нової у нового прем’єра. Все це виглядає абсолютно непрофесійно і не потрібно. Саме головне, що ніякої користі така зміна точно не дасть», – підкреслила представниця «Європейської Солідарності».

Вона додала: «Навіть сам президент має вже відчувати, що якщо ти не маєш на кого опертися в своїй роботі – не буде результату».

За словами Ніни Южаніної, не зрозуміло як управлятиме економікою країни людина, яка навіть уявлення немає про масштаби економіки країни.

«Мені здається, це просто підставляються певні особи, які зайдуть в уряд. Вони самі, мені здається, попросяться на вихід. В будь-якому випадку вони до осені не допрацюють», – вважає представниця «Європейської солідарності».

Вона наголосила, що для виправлення нинішньої ситуації в економіці мають бути призначені підготовлені люди, які проаналізували і знають як зараз робити хоча б перші кроки, щоб вивести економіку з кризи, особливо в умовах ймовірності світової економічної кризи

«Про майбутнього прем’єра говорять якраз що в нього немає такого стрижня. І, на жаль, того що прем’єр має уміти говорити «ні» і Офісу президента, і іншим компаніям, які його будуть спонукати до якихось дій і до прийняття рішень. Якщо цього стрижня не буде у прем’єра, цей прем’єр також не протримається», – зауважила Ніна Южаніна.

Депутатка додала, що прізвища нових міністрів, оприлюднені в ЗМІ, «насторожують, бо це люди з абсолютно різними цінностями, з різним розумінням управління країною».

Крім того, вона висловила думку, що позиція депутатів «Слуги народу» щодо призначення нових міністрів або продовження роботи деяких діючих членів уряду не мала значення, бо цих кандидатів вже визначили і просто представили монобільшості.

«Чи можна залишати Милованова міністром? Смішно. Чи можна залишати Малюську міністром? Дивно. Мені здається, що є такі постаті, прізвища я навіть не хочу називати, яких обтрусили від нафталіну і хочуть запропонувати зараз тут», – зауважила депутатка.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.