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    В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою

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    Колишній президент України Леонід Кучма підписав документ про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків ОРДЛО - В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою
    Колишній президент України Леонід Кучма підписав документ про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків ОРДЛО

    «Те, що зробили Кучма і Єрмак у Мінську - державна зрада», - заявив В'ятрович

    Колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В’ятрович та депутат від фракції «Європейська солідарність» звернувся до правоохоронців через підписані у Мінську домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

    Про це він написав на своїй cторінці у Facebook.

    «Те, що зробили Кучма і Єрмак у Мінську — державна зрада. Звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження», — написав В’ятрович.

    У зверненні згадують публікацію в ЗМІ із посиланням на документ, підписаний за підсумками зустрічі ТКГ 11 березня. Там йдеться про підписаний українською стороною спільний документ з бойовиками так званих «ЛНР» та «ДНР».

    «Такі дії громадян України Кучми і Єрмака суперечать Конституції й законом України і свідчать про підтримку ними дій держави-агресора, спрямованих на зняття з Росії відповідальності за агресію…», — йдеться в заяві до Служби безпеки.

    Також депутат просить розслідувати причетність до підписання документу інших посадовців, зокрема й президента Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України у Мінську підписали домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків ОРДЛО. Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ будуть у статусі гарантів-спостерігачів.

    Так, у протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування Консультативної ради підпишуть 25 березня після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Європейська солідарність СБУ ДНР ЛНР Мінські угоди Леонід Кучма ОРДЛО державна зрада Андрій Єрмак
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