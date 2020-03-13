Зростання українського ВВП уповільниться до 2023 року, – Мінекономіки



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Україна входить у світову економічну кризу, викликану коронавірусом - прем'єр

Темпи зростання економіки будуть повільніші порівняно з прогнозованими раніше, передусім через слабкий експорт, – міністерство

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства збирається переглянути макропрогноз на 2021–2023 роки у бік погіршення з огляду на послаблення темпів зростання української економіки порівняно із затвердженим у жовтні 2019 року документом. Про це повідомили у міністерстві у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

«Оприлюднювати цифри на сьогодні зарано. Єдине, що можемо зазначити, що темпи зростання економіки будуть повільніші порівняно з прогнозованими раніше, передусім через слабкий експорт, що зумовлено зниженням попиту і цін на світових ринках», - зазначили в Мінекономіки.

Водночас, на відміну від попередніх кризових періодів, міністерство не очікує, що економіка України провалиться значно глибше порівняно з іншими країнами.

«Ключові підстави для цього - зважена макроекономічна політика останніми роками (і фіскальна, і монетарна), надійніша банківська система (висока ліквідність), відсутність значних дисбалансів у зовнішній сфері (дефіцит рахунку поточних операцій очікується на рівні близько 3% від ВВП, розмір міжнародних резервів - $26,6 млрд) і квазіфіскальних дефіцитів (наприклад, у енергетичній сфері)», - пояснює Мінекономіки.

Раніше міністерство з обережністю ставилося до оцінок впливу поширення нового коронавірусу на світову та вітчизняну економіку. З урахуванням таких оцінок було складено попередній оновлений макропрогноз.

«Останні події на світових ринках засвідчили, що цей вплив буде сильнішим. У рамках нинішнього прогнозного циклу ми це все вивчатимемо, відстежуватимемо динаміку світових ринків, формуватимемо й оцінюватимемо імовірність різних сценаріїв для України», - додали в міністерстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр денис Шмигаль заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану коронавірусом.

Як повідомлялося, світовий ВВП втратить 2,4 трильйона доларів через епідемію коронавірусу.