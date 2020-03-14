У Зеленського відмовились від безпекової частини Мінських угод попри ескалацію на Донбасі, – Геращенко



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Спроба нової влади перекласти все на попередників не витримує жодної критики

Документи, які погодили представники президента Зеленського на останній зустрічі ТКГ у Мінську, вперше від початку російської агресії проти України не містять безпекового компоненту. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«11 березня вперше за всі роки мінського процесу там був підписаний документ, в якому немає жодного слова про безпековий ключовий блок. На фронті – ескалація конфлікту, гаряча фаза війни, 15 вбитих тільки у березні. Й на цьому фоні – жодного слова і пункту про безпеку, натомість знову про розведення військ. Жодного слова про невиконання РФ всіх домовленостей останнього нормандського самміту, зокрема, встановлення режиму тиші і сталого перемир’я», – акцентує Геращенко.

«В таких протоколах дуже важливі не лише зміст, але й форма, і вперше персонажі з ОРДЛО названі там «полномочные представители», й під цим трешом стоїть підпис Глави Офісу президента «согласен», що вони «представители», – зауважила Геращенко.

«Консультативна рада – це реалізація сценарію Кремля про прямі переговори Києва і окупованих Донецька та Луганська. Це реабілітація Москви, виведення її в рівень медіаторів, посередників. Це послаблення дипломатичних позицій України», – переконана Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що спроба нової влади перекласти все на попередників не витримує жодної критики, адже команда президента Порошенка посилила міжнародні позиції України тоді як останні підписані у Мінську протоколи є дипломатичною поразкою.

«В Мінську ми інформували візаві про прийняті ВР закони: й вони вже прийняті. Що ми ще збираємося узгоджувати? З ким? З бойовиками? Це фактично передача частини нашого суверенітету, що неприйнятно. Й ключове – хто ж учасниками конфлікту?», – пише Геращенко.

Вона також звернула увагу на те, що дії представників Зеленського свідчать про неузгодженість із європейськими партнерами.

«Ми завжди відстоювали так звану дорожню карту Мінська, де перший блок був безпековий, потім гуманітарний і лише потім політичний. Зараз все перевернуто з ніг на голову», – констатує Ірина Геращенко.

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