В ООН заявили про найнижчі за десятиліття темпи зростання світової економіки



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В Україні експерти прогнозують зростання ВВП від 2 до 5% на душу населення

Організація Об’єднаних Націй зафіксувала найнижчі за останні 10 років темпи зростання світової економіки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у звіті ООН «Всесвітня економічна ситуація та перспективи 2020 року», оприлюдненому у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Торік, за даними звіту, зростання становило 2,3%.

«Однак у світі може спостерігатися невелике пожвавлення економічної активності у 2020 році зі зростанням на 2,5%. Але загострення відносин у торговельній сфері, фінансові потрясіння чи ескалація геополітичної напруженості можуть зірвати відновлення зростання», – сказав, презентуючи звіт, головний економіст ООН, помічник Генсека ООН з економічного розвитку Елліот Харріс.

За його словами, за несприятливого сценарію світове зростання впаде до 1,8%. Тривала слабкість глобальної економічної активності може обумовити значні перешкоди для сталого розвитку, зокрема для подолання бідності та створення належних робочих місць.

Водночас, як йдеться у звіті, нерівність та поглиблення кліматичної кризи підживлюють невдоволення в багатьох частинах світу.

У США, з огляду на політичну невизначеність, недостатню ділову впевненість та ослаблення фіскального стимулювання, очікується скорочення зростання ВВП з 2,2% у 2019 році до 1,7% у 2020-му.

У ЄС виробництво, як і раніше, стримуватиметься глобальною невизначеністю, але частково це компенсуватиметься стійким зростанням приватного споживання, що дасть змогу дещо збільшити зростання ВВП з 1,4% у 2019 році до 1,6% цього року.

Відповідно до звіту, найшвидшими темпами розвиватимуться країни Східної Азії, які слугуватимуть найвагомішим джерелом глобального зростання. У Китаї прогнозується поступове уповільнення зростання ВВП з 6,1% у 2019 році до 6% у 2020-му та 5,9% – у 2021 році. Очікується також деяке зростання економіки у великих країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії, Мексиці та Туреччині.

Економічний спад очікується у Венесуелі, Аргентині, Еквадорі, Намібії, Анголі, Замбії, Судані, Ірані, Омані.

В Україні експерти прогнозують зростання від 2 до 5% на душу населення.

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