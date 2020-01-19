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    У світі

    Лівійський прем’єр просить про міжнародну військову допомогу

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    Лівійський прем’єр просить про міжнародну військову допомогу

    Військова операція повинна проходити під керівництвом ООН - Фаїз Сарадж

    Незадовго до початку конференції щодо Лівії в Берліні сьогодні, 19 січня, глава міжнародно визнаного уряду в Тріполі Фаїз Сарадж закликав ввести міжнародні війська в країну.

    Про це заявив прем’єр в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, повідомляє DW.

    Якщо генерал Халіфа Хафтар не припинить наступ, то, за словами Сараджа, міжнародне співтовариство «має вжити заходів, в тому числі, ввівши військовий контингент для захисту лівійського мирного населення».

    Військова операція повинна проходити під керівництвом ООН, зазначив Фаїз Сарадж. На думку прем’єр-міністра, експерти повинні вирішити, хто візьме участь у формуванні контингенту – Євросоюз, Африканський союз або Ліга арабських держав.

    «Ми вітаємо війська не тому, що ми повинні отримати захист в якості уряду, а через захисту лівійського мирного населення, яке протягом дев’яти місяців постійно піддається бомбардуванням», – підкреслив Фаїз Сарадж.

    Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз повинен допомогти забезпечити перемир’я в Лівії – при необхідності відправивши туди своїх миротворців.

    Спецпредставник генсека ООН по Лівії закликав до припинення іноземного втручання в лівійський конфлікт. Участь інших країн тільки посилює розкол в країні, підкреслив Гасан Саламі.

    19 січня в Берліні пройде Міжнародна конференція щодо Лівії. У ній візьмуть участь Сарадж і Хафтар, а також лідери країн, безпосередньо або побічно беруть участь у врегулюванні лівійського конфлікту.

    Так, свою участь підтвердили президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також генсек ООН Антоніу Гутерріш і держсекретар США Майк Помпео.

    Як повідомлялося, Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії.

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