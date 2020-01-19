У МВФ заявили про повернення світової економіки до стану Великої депресії



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Така тенденція вже почалася

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що нове дослідження МВФ порівнює економіку з «бурхливими 1920-ми роками» і крахом ринку 1929 року та засвідчило, що така тенденція вже почалася.

Світова економіка ризикує повернутися до стану Великої депресії. Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні, пише The Guardian.

За словами голови МВФ, світова економіка може повернутися в епоху Великої депресії через нерівність між різними групами населення всередині країн і нестабільність фінансового сектора.

«Розрив у нерівності між країнами за останні 20 років суттєво скоротився, і це чудова новина. Проте водночас розбіжності всередині країн, навпаки, виросли. За приклад візьміть Велику Британію, у якій 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних», – пояснила Георгієва.

На її думку, надмірна нерівність в доходах населення всередині країн може завадити зростанню економіки, призвести до «політичних потрясінь» і вкоренити популізм.

«Певною мірою ця тривожна тенденція нагадує ранню частину XX століття – коли сили технологій та інтеграції призвели до першого позолоченого віку, бурхливих 20-х років і, зрештою, фінансових катастроф», – пояснила Георгієва.

Протягом наступного десятиліття такі проблеми, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, можуть призвести до соціальних хвилювань і нестабільності на фінансових ринках. Відтак нестабільність вплине не тільки на бізнес, а й на населення.

Велика депресія в США

Великою депресією назвали світову економічну кризу, що почалася у 1929 році і тривала до 1939 року. Найсильніше вона торкнулася США, Канади, Великобританії, Німеччини і Франції. Найбільше під час Великої депресії постраждали промислові міста, в низці країн практично припинилося будівництво. Через скорочення платоспроможного попиту ціни на сільськогосподарську продукцію впали на 40–60%, а США охопило безробіття.

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Як повідомлялося, МВФ висловив підтримку Гончаруку і Нацбанку.