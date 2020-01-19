Москаль: Москва поки відмовилася від ідеї розхитувати Закарпаття



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Геннадій Москаль вважає, що Росія не буде віддавати Україні те, що вже захопила, які б формати переговорів не проводили

Москві треба зробити Закарпатську республіку на кордоні з Євросоюзом, - ексочільник Закарпатської області

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що хоча Москва поки відмовилася від ідеї розхитувати Закарпаття, проте «треба ніс тримати сухим і за вітром». Таку думку колишній посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Москаля, Україна просто розбила план РФ. «Ви ж знаєте, яка це мережа була. Дійшли до помічника депутата Бундестагу (у лютому 2018 невідомі уночі підпалили угорський центр в Ужгороді. Пізніше з’ясувалося, що до підпалу нібито причетний журналіст Мануель Оксенрайт, який був помічником депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра. Останнього вважають проросійським політиком, який підтримує анексію Криму і їздить на окупований півострів - «Главком»), який давав гроші (на розхитування ситуації в Україні - «Главком»)», - пояснив Москаль.

«Думаю, у Москві була велика розбірка, тому поки вони відмовилися (розхитувати область, вдаючись до підтримки русинів та створення конфліктів між українцями і угорцями – «Главком»). Але їм треба зробити якусь Закарпатську республіку на кордоні з Євросоюзом. Що їм вже робити на своєму кордоні ще якісь «республіки», достатньо «ЛНР», «ДНР», від’єднання Криму. Знаєте, багато хто до нас (на Закарпаття) приїжджав з європейських країн. То після третьої чарки язик говорить щиро: вас не чекають ні в Євросоюзі, ні в НАТО», - розповів експосадовець.

Москаль вважає, що Росія не буде віддавати Україні те, що вже захопила – частину Донбасу і Крим.

«Сьогодні президент Росії думає про те, як ще прихватити, нічого віддавати не буде. Я прийшов на Донбас у 2014-му році, коли визволили Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Тоді Луганську адміністрацію формував з нуля. То з упевненістю можу сказати, що він нічого не віддасть, які б формати переговорів не проводили», - впевнений політик.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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