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    В Україні бум ломбардів. Нацбанк оприлюднив свіжу статистику

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    У квітні-червні ломбарди видали кредитів на 4,4 млрд грн - В Україні бум ломбардів. Нацбанк оприлюднив свіжу статистику
    У квітні-червні ломбарди видали кредитів на 4,4 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше ломбарди кредитують під золото і техніку

    Коефіцієнт покриття ломбардних кредитів заставами виріс до рекордних за останні роки 133%. За підсумками першого кварталу показник покриття становив 114%. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за другий квартал, підготовленому НБУ.

    У квітні-червні ломбарди видали кредитів на 4,4 млрд грн, що на третину (1,1 млрд грн) більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    78% всього заставного майна, переданого в ломбарди, складають вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінні камені. Ще 22% – побутова техніка.

    Інші види майна становлять менш як 1% всього забезпечення.

    За другий квартал золото подорожчало приблизно з $ 1700 до $ 1900 за одну тройську унцію – максимуму за останні 6 років.

    Швидше за все, саме переоцінка заставного майна і призвела до зростання коефіцієнта покриття.

    Левова частка доходів ломбардів формується шляхом відсотків по кредитах – 88%. Тоді як дохід від реалізації майна – становить лише 12%.

    У Нацбанку відзначають, що у другому кварталі доходи ломбардів зростали швидше витрат, що забезпечило збільшення прибутку.

    На початок липня в Україні налічувалося 287 ломбардів, що на 15 менше, ніж на початок 2021 року.

    Раніше Рада підтримала закон, який регулює діяльність ломбардів.

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    Теги: борг кредит гроші Приватбанк фінанси золото ломбард НБУ
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    В Україні бум ломбардів. Нацбанк оприлюднив свіжу статистику