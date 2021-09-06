В Україні бум ломбардів. Нацбанк оприлюднив свіжу статистику

У квітні-червні ломбарди видали кредитів на 4,4 млрд грн

Найбільше ломбарди кредитують під золото і техніку

Коефіцієнт покриття ломбардних кредитів заставами виріс до рекордних за останні роки 133%. За підсумками першого кварталу показник покриття становив 114%. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за другий квартал, підготовленому НБУ.

У квітні-червні ломбарди видали кредитів на 4,4 млрд грн, що на третину (1,1 млрд грн) більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

78% всього заставного майна, переданого в ломбарди, складають вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінні камені. Ще 22% – побутова техніка.

Інші види майна становлять менш як 1% всього забезпечення.

За другий квартал золото подорожчало приблизно з $ 1700 до $ 1900 за одну тройську унцію – максимуму за останні 6 років.

Швидше за все, саме переоцінка заставного майна і призвела до зростання коефіцієнта покриття.

Левова частка доходів ломбардів формується шляхом відсотків по кредитах – 88%. Тоді як дохід від реалізації майна – становить лише 12%.

У Нацбанку відзначають, що у другому кварталі доходи ломбардів зростали швидше витрат, що забезпечило збільшення прибутку.

На початок липня в Україні налічувалося 287 ломбардів, що на 15 менше, ніж на початок 2021 року.

Раніше Рада підтримала закон, який регулює діяльність ломбардів.

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