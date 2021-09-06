«Приватбанк» продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів

Права вимоги за портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні і включають лише тіло кредиту і нараховані відсотки

Державний «ПриватБанк» вирішив продати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму понад 700 млн грн. Учасникам ринку буде запропоновано понад 90 тисяч безнадійних кредитів. Про це повідомляє пресслужба банку.

Права вимоги за портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки. До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, що відповідають новим законодавчим вимогам і стандартам етики колекторів.

«ПриватБанк» в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку», – зазначила заступник голови правління «ПриватБанку» з управління ризиками Лариса Чернишова.

За її словами, мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення.

«Зараз аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальший супровід портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу», – додала вона.

За інформацією пресслужби банку, портфель для продажу включає кредити, списані шляхом сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості за кредитною карткою, і не користуються його розрахунковими та депозитними послугами.

Зазначимо, у жовтні 2020 року державний «ПриватБанк» списав з балансу 38 млрд гривень бездіяльних кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. В результаті частка проблемних активів у «ПриватБанк» знизилася з 79,2% до 76,7%.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Зазначимо, що понад 60 компаній хочуть «вибивати» гроші з українців. Термін подання документів для реєстрації юросіб, що мали намір набути статус колекторської компанії, завершився 13 серпня – документи подали 64 компанії.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.