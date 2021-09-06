Гривня зміцніла після вихідних. Курс НБУ на 6 вересня

10 російських рублів Нацбанк продає за 3,698 грн. Один фунт стерлінгів коштує сьогодні 37,235 грн.

Нагадаємо, на тижні, що минув, курс долара нагадував «американські гірки»: він змінювався за синусоїдні – два дні вгору, два дні вниз, знову два дні вгору і знову вниз. У підсумку залишився на тому ж рівні: трохи вище 27 гривень у готівковому продажі. Нагадаємо: рік тому долар на початку вересня коштував на гривню дорожче. Чому курс лихоманило і чого очікувати далі до середини вересня, чи продовжаться валютні ралі, читайте далі.

Також в Україні збільшився обсяг готівки. Від початку 2021 року він виріс на 36 мільярдів.

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