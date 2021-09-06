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    Економіка та фінанси

    Гривня зміцніла після вихідних. Курс НБУ на 6 вересня

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    Гривня укріпила позиції на міжбанку - Гривня зміцніла після вихідних. Курс НБУ на 6 вересня
    Гривня укріпила позиції на міжбанку
    Фото з відкритих джерел

    Українська валюта зміцнила позиції на 9,49 копійок

    Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 вересня, на 9,49 коп. до 26,9298 UAH / USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 вересня, на 2,18 коп. до 27,0247 UAH / USD.

    Євро також впав у ціні й коштує сьогодні 31,96 грн. Це на чотири копійки менше, ніж перед вихідними.

    10 російських рублів Нацбанк продає за 3,698 грн. Один фунт стерлінгів коштує сьогодні 37,235 грн.

    Нагадаємо, на тижні, що минув, курс долара нагадував «американські гірки»: він змінювався за синусоїдні – два дні вгору, два дні вниз, знову два дні вгору і знову вниз. У підсумку залишився на тому ж рівні: трохи вище 27 гривень у готівковому продажі. Нагадаємо: рік тому долар на початку вересня коштував на гривню дорожче. Чому курс лихоманило і чого очікувати далі до середини вересня, чи продовжаться валютні ралі, читайте далі.

    Також в Україні збільшився обсяг готівки. Від початку 2021 року він виріс на 36 мільярдів.

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    Теги: Національний банк банк гривня НБУ
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    Гривня зміцніла після вихідних. Курс НБУ на 6 вересня