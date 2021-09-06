«Приватбанк» припинив ділові відносини із GlobalMoney (документ)

Комітетом з питань комплаєнсу та фінансової безпеки проголосував за припинення співпраці з низкою фінансових компаній, серед яких GlobalMoney

Державний «Приватбанк» з 1 вересня 2021 року припинив ділові відносини з ТОВ «ГлобалМані». Таке рішення було прийняте Комітетом з питань комплаєнсу та фінансової безпеки від 06.08.2021. На засіданні заслухали результати аналізу «Особливості співпраці банку з фінансовими компаніями», зокрема з ТОВ «ГлобалМані», у напрямках надання користування послугами банку з інкасації / приймання виручки; консолідатору платежів. За припинення співпраці проголосували сім осіб, що достатньо для кворуму.

Згідно із даними стенограми з витягу з Протоколу №18, до уваги Комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії і ризикове використання інструменту Cash to Card у сервісі «Консолідатор платежів».

«Таким чином, вказані схеми фінансових компаній спрямовані на уникнення процедур ідентифікації і санкційного контролю, ведення діяльності поза рамками легальних / не заборонених економічних цілей», – йдеться в документі.

Згідно зі стенограмою, серед інших недоліків у роботі компаній, діяльність, яких вивчалась, було виявлено:

прийом платежів з метою організації і проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь суб`єктів господарювання, які уклали меморандуми не з офіційними провайдерами вказаної діяльності, а з компаніями, що є так званими «нелегальними копіями» та не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності;

використання своїх платіжних систем і банківських рахунків для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми;

наявність негативних публікацій у ЗМІ щодо роботи з партнерами країни-агресора, проведення непрозорих схем діяльності, використання «чорного еквайрингу» в азартних іграх, зв`язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС;

незакриті кримінальні провадження за правопорушення, пов`язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; шахрайством, тощо (в т.ч. запити до банку від СБУ та ДБР).

Резюмуючи свою доповідь, фахівець банку констатував, що на поточний момент діяльність фінансових компаній, у числі яких GlobalMoney, характеризується здебільшого розповсюдженням незаконних азартних ігор у термінальній та інтернет-мережі; постійним залученням до фінансових потоків (інкасації/виручки тощо) коштів, отриманих від незаконної діяльності / азартних ігор та / або джерело походження коштів яких не встановлено; відсутністю належної верифікації клієнтів; застосуванням механізму дрібнення платежів для уникнення контролю.

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До слова, у липні 2021-го ЗМІ повідомляли про те, що правління Банку «Альянс», який обслуговує платіжну систему GlobalMoney, також заявило про намір припинити співпрацю.