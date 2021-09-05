В Україні мобільний зв’язок дорожчає регулярно: стало відомо – чому

Деякі мобільні оператори підіймають або коригують тарифи по кілька разів на рік

Українцям розповіли, чому мобільні оператори підіймають тарифи

В Україні досить регулярно дорожчає мобільний зв’язок. Деякі мобільні оператори підіймають або коригують тарифи по кілька разів на рік. При цьому слід зауважити, що в нашій країні якість цих послуг – одна з найкращих у світі. Але чому постійно дорожчає мобільний зв’язок? Основні причини назвали експерти сайту ITechNews.

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Це саме та основна причина, кажуть спеціалісти, яка змушує мобільних операторів підвищувати тарифи.

Зокрема, на вартість не в останню чергу впливає покупка українськими компаніями закордонного обладнання, відповідно, за долари та євро. А так як для модернізації обладнання та розширення якісного зв’язку в Україні «апаратури» потрібно дуже і дуже багато, то відповідно оператори закладають свої витрати у тарифні плани.

Також однією з причин подорожчання мобільного зв'язку є вкладання коштів у рекламу та розширення абонентської бази. А ці гроші у тому числі беруться за рахунок підвищення вартості тарифних планів.

Податки і зарплата

Ще однією причиною експерти називають податки та підвищення заробітної плати працівникам. Ці статті також беруться не з особистих кишень керівників того чи іншого мобільного оператора, а з кишень абонентів.

«Подорожчання мобільного зв’язку стимулює мобільних операторів покращувати якість зв’язку та швидкість мобільного інтернету в Україні, та дозволяє створювати здорову конкуренцію між ними», – наголошують експерти.

При цьому слід зауважити, що сьогодні вартість мобільного зв'язку складає в середньому 100-120 гривень. Що не так уже й багато у порівнянні з вартістю цієї послуги в інших країнах світу.