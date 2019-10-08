Київстар скасовує плату за користування послугою Mobile ID



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Пропозиція користування послугою Mobile ID від Київстар за 0 гривень дійсна до кінця 2020 року

Послуга Mobile ID дозволяє отримати доступ до електронних сервісів, наприклад, кабінету водія або платника податків просто зі смартфона

Мобільний оператор Київстар з 8 жовтня 2019 року скасовує плату за користування цифровою мобільною ідентифікацією та електронним підписом Mobile ID для всіх корпоративних та контрактних абонентів. Раніше, залежно від тарифного плану, плата за послугу складала 50 грн на місяць.

За словами в.о. директора з розвитку на корпоративному ринку Костянтина Вечора, послуга Mobile ID дозволяє отримати доступ до електронних сервісів, наприклад, кабінету водія або платника податків просто зі смартфона, а також використовувати сервіс для підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису».

Як підключити послугу?

Абоненту необхідно замінити SIM-картку на нову, що додатково забезпечує підтримку функції підвищеного захисту інформації при електронній ідентифікації користувача. Замінити картку можна в точках видачі SIM-карток Mobile ID та сертифікатів від АЦСК (акредитованого центру сертифікації ключів).

Детальну інформацію про підключення до сервісу Mobile ID можна знайти за посиланням .

Як і де використовувати Mobile ID ?

За допомогою Mobile ID користувач ідентифікує себе через мобільний пристрій для користування онлайн-сервісами. Такими сервісами можуть бути:

адміністративні послуги на державних ресурсах з підтримкою сервісу Mobile ID;

система електронної звітності;

система електронного документообігу;

Нагадаємо, що проект реалізований в кінці 2018 року в партнерстві з АЦСК органів юстиції, який є кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг. Всі пункти видачі SIM-карток Mobile ID пройшли належну сертифікацію, так само, як і співробітники, відповідальні за підключення послуги користувачам.

Пропозиція користування послугою Mobile ID від Київстар за 0 гривень дійсна до кінця 2020 року.