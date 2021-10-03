В Україні подорожчають сигарети: як змінять правила і скільки коштуватиме пачка

Протягом найближчих років уникнути подорожчання сигарет в Україні не вийде

В Україні вже з 1 січня пачка сигарет у середньому може подорожчати на 8 грн. Крім того, в законопроєкті №5600, який уже ухвалили в першому читанні, посилять правила для тютюнової сфери. Це також може відобразиться на ситуації на ринку. Про це пише Obozrevatel.

Що змінює новий закон?

В Україні акцизи на сигарети підвищують уже протягом кількох років кожного 1 січня. А от ціни на тютюнові вироби ростуть тільки з березня-квітня. Пояснюється це просто: виробники забивають склади продукцією, на яку порахували ще старий акциз, а потім місяцями розпродають її.

Такі дії називаються форстолінг. І щоб уникнути цього, в новому законі прописали: якщо за місяць продати сигарет на 15% більше, ніж у середньому за місяць за останні три квартали, то доведеться заплатити акциз вищий – застосують коефіцієнт 1,5. Це фактично не дозволить продавати дешевші сигарети за старим акцизом.

«Часто виробники й імпортери перед підвищенням акцизного податку накопичують запаси продукції. Як відомо, вони мають право дореалізувати товар, який був виготовлений під старим акцизом. За фактом, акциз підвищений, а вироби ще місяць продають під старим акцизом більшим, ніж зазвичай обсягом і за новою ціною», – пояснює член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

Варто зазначити, що крім легального ринку також існує контрабанда (найпоширеніша схема, коли сигарети постачають нібито для duty free, акциз не платять, але потім продають товар всередині країни). І контрабандні сигарети можуть коштувати вдвічі дешевше, ніж легальні.

Кардинально на вартість сигарет нова норма не вплине, в кращому разі, не дозволить відстрочити зростання цін. Як розповів експерт ГО «Життя» Дмитро Купіра, по масовому виробництву сигарет такий крок теж не вдарить.

«На мою думку, немає підстав вважати, що ухвалення законопроєкту №5600 може істотно вплинути на масове виробництво сигарет. У ньому є зміна бази оподаткування деяких тютюнових виробів. Але якщо говорити про акцизні ставки, на які часто скаржаться тютюнові компанії, законопроєкт №5600 їх не змінює. Тому підстав для зростання цін на тютюнові вироби №5600 не створює», – пояснює він.

Водночас експерт вважає, що держава повинна створити такі умови, за яких ціни на тютюнові вироби ростуть швидше, ніж платоспроможність громадян. Адже куріння впливає на здоров'я і держава повинна вживати заходів, щоб люди курили менше.

Як додав Устенко, законопроєкт вирішить і другу проблему – тіньова реалізація тютюнової продукції, яка йде «повз касу» за готівку. Цим зараз дуже грішить роздрібна торгівля.

«Виробник або імпортер відразу заздалегідь платить 5% і так ми отримуємо додаткові кошти в бюджет. Україна загалом тільки виграє, оскільки за ці гроші будуть будуватися, школи, дороги, лікарні», – пояснив нардеп від «Слуги народу».

Передбачено таку тенденцію:

у 2022 році вартість кожної пачки сигарет у середньому може збільшиться на 8 грн і складе 50 грн;

у 2023 році сигарети подорожчають ще на 20 грн;

до 2025 року сигарети подорожчають до 100 грн за пачку.

«Ми взяли на себе певні зобов'язання, ми повинні привести ціни на сигарети у відповідність з рівнем, який зараз є в Європі», – пояснив економіст Максим Праздіков.

Для європейців така умова – можливість, зокрема, уникнути перетікання дешевих українських сигарет на їхній ринок. І хоча в законопроєкті №5600 не передбачено подорожчання сигарет, цього уникнути не вдасться, розповідає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Водночас, за його словами, якби конкуренція на тютюновому ринку в Україні була вищою, сигарети могли б навіть подешевшати. Річ у тому, що в законопроєкті №5600 передбачено зміни методології нарахування акцизу. Акцизне навантаження переходить із роздрібної торгівлі на оптову.

«Зрозуміло, що ціна роздрібна завжди вища, ніж ціна оптова, – пояснює Несходовський. – У роздріб націнка йде 50% іноді і до 100%. Відповідно, акциз зменшиться щонайменше вдвічі. Якщо була б конкуренція, тоді споживачам пропонували б кращі умови. Але на цьому ринку конкуренція зараз мінімальна. Тому ціни залишаться такими самими, незважаючи на те, що зміняться підходи до нарахування акцизу».

З одного боку, підвищення акцизів дозволить значно наповнити бюджет нашої держави, а з іншого – зробить куріння доступним не для всіх.

Нагадаємо, з січня вступили у дію поправки до українського законодавства, відповідно до яких акцизи на сигарети зростуть на 20%.