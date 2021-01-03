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    Нові акцизи: скільки коштуватимуть цигарки в 2021 році

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    Споживачі помітять подорожчання не одразу - Нові акцизи: скільки коштуватимуть цигарки в 2021 році
    Споживачі помітять подорожчання не одразу
    Фото з відкритих джерел

    Пачка тютюнових виробів протягом року подорожчає на 8-12 гривень

    З січня вступають у дію поправки до українського законодавства, відповідно до яких акцизи на сигарети зростуть на 20%. Однак споживачі помітять зростання цін на тютюнові вироби лише через кілька місяців, повідомляє РБК-Україна.

    Підвищення акцизу призведе до того, що середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 грн. При цьому ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 грн. Сигарети середнього класу коштуватимуть до 58 гривень. Так, зростання ціни пачки сигарет складе від 8 до 12 гривень за рік.

    Підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють збільшенню податкових надходжень та зниженню кількості курців. Приміром, тільки за 10 місяців 2020 року показники всього 2019-го за обсягами зібраного з сигарет акцизу вже досягнуті. Як вплинула самоізоляція на рівні продажів тютюнових виробів – поки не досліджувалося.

    Також з січня 2021 року зросте ціна стіків для нагрівальних пристроїв типу IQOS і рідини для електронних сигарет. Верховна Рада вирішила порівняти акцизи на всі сигарети, в результаті податкове навантаження на один хітс складе 1,45 грн. У 2020 році курці IQOS платили 34 копійки податків з кожної сигарети. Підвищення акцизи може ще більш істотно вплинути на вартість пачки стіків.

    Раніше повідомлялося про те, що територіальні органи Державної податкової служби отримали понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених виробниками.

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    Теги: Верховна Рада акциз ціни тютюнові вироби IQOS
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