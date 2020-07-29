Експерт попередив українських водіїв: ціни на автогаз зростуть



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Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз

Середня ціна на LPG по Україні досягла 11,70 грн/л (+12 коп./л)

В Україні тренд на підвищення вартості пального, що почався місяць тому, знову показав себе повною мірою. Торкнувся він не тільки бензину і дизелю, але і автогазу.

Так, середня ціна на LPG по Україні досягла 11,70 грн/л (+12 коп./л). Найдорожчий автогаз продають в Одеській області — по 12,12 грн/л (+13 коп./л), найдешевший — в Чернігівській області — 11,13 грн/л (+16 коп./л).

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що і цього тижня ціни на автогаз продовжать поступово зростати.

«У липні закінчаться запаси, накопичені в червні, і вже на початку серпня можливий невеликий дефіцит газу. Цього тижня ціни ще зростуть на 20-30 коп./л», — очікує Артем Куюн.

Якщо це станеться, то в половині областей ціна автогазу перевалить за 12 грн/л.