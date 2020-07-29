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    Економіка та фінанси

    Експерт попередив українських водіїв: ціни на автогаз зростуть

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    Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз - Експерт попередив українських водіїв: ціни на автогаз зростуть
    Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз

    Середня ціна на LPG по Україні досягла 11,70 грн/л (+12 коп./л)

    В Україні тренд на підвищення вартості пального, що почався місяць тому, знову показав себе повною мірою. Торкнувся він не тільки бензину і дизелю, але і автогазу.

    Так, середня ціна на LPG по Україні досягла 11,70 грн/л (+12 коп./л). Найдорожчий автогаз продають в Одеській області  по 12,12 грн/л (+13 коп./л), найдешевший  в Чернігівській області  11,13 грн/л (+16 коп./л).

    Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що і цього тижня ціни на автогаз продовжать поступово зростати.

    «У липні закінчаться запаси, накопичені в червні, і вже на початку серпня можливий невеликий дефіцит газу. Цього тижня ціни ще зростуть на 20-30 коп./л»,  очікує Артем Куюн.

    Якщо це станеться, то в половині областей ціна автогазу перевалить за 12 грн/л.

    ціни
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