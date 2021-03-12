В Україні дорожчають сигарети: скільки коштує пачка курива

За рік сигарети подорожчали в середньому на 10 грн

Ціна на сигарети росте збільшення ставки акцизного податку на тютюнові вироби

В Україні зросли ціни на сигарети. Так, у січні 2021 року пачка з середнього цінового сегмента коштувала на 10 грн дорожче, ніж у січні 2020-го. Тютюнові вироби преміум-класу стали на 11 гривень дорожче.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Як змінилися ціни на сигарети з січня 2020 року по січень 2021 року

пачка сигарет з фільтром вітчизняного виробника зросла в ціні з 36,38 до 44,40 грн;

пачка сигарет з фільтром медіум-класу зросла в ціні з 41,41 до 51,55 грн;

пачка сигарет з фільтром преміум-класу зросла в ціні з 48,41 до 59,19 грн;

пачка сигарет без фільтру зросла в ціні з 32,61 до 39,35 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року сигарети подорожчали через чергове збільшення ставки акцизного податку на тютюнові вироби. У середньому акциз зросте на 20%.

Ставка буде збільшуватися щороку на 20% і до 2025 року акциз складе 3019,85 грн за 1000 штук.

На сьогодні загальний обсяг акцизів на 1000 цигарок становить близько 1300-1400 грн. До 2025 року буде становити близько 3500 грн.

Протягом останніх восьми років надходження до Держбюджету від тютюнових акцизів зросли більш ніж у три рази.

Нагадаємо, у лютому в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ попереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

Також у лютому цього року київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з РФ (Єкатеринбурга) до української Буковини, 500 пачок цигарок Marlboro без акцизних марок загальною вартістю 34,7 тис. грн