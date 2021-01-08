В Україні стартував локдаун. Як працюють банки з 8 січня

Посилений карантин триватиме з 8 до 24 січня

З п’ятниці, 8 січня, в Україні починається жорсткий локдаун, який триватиме включно до 24 січня. Карантинні обмеження не торкнуться роботи банків, проте у зв’язку з вихідними через різдвяні свята, в роботі фінансових установ відбудуться зміни.

Інформацію щодо роботи великих банків в нашій країні в цей період читайте далі.

Ощадбанк

Відділення під час локдауну не змінюють звичайний графік роботи, переважно вони будуть відкриті з 9:00 до 18:00, деякі – довше. Під час різдвяних вихідних відділення працюють в режимі вихідного дня – тобто, вони або закриті, або приймають відвідувачів за скороченим графіком.

Перевірити час роботи найближчого відділення можна на офіційному сайті банку, вибравши в меню «Відділення та банкомати», а також подивитися відділення на карті або вручну ввести адресу.

ПриватБанк

Відділення під час локдауну працюють за стандартним графіком з 9:00 до 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше (при цьому касове обслуговування не довше, ніж до 18:00).

Щоб перевірити графік роботи відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт «Відділення» або знайти його на карті: при кліці відобразиться його звичайний час роботи.

Укргазбанк

Протягом 7-10 січня в цьому банку вихідні дні. Починаючи з понеділка, 11 січня, робота відновитися в звичайному режимі.

Крім того, 16 січня буде робочим днем, відділення будуть відкриті, як в будні.

Райффайзен Банк Аваль

Вихідними днями в відділеннях банку будуть 8 і 9 січня. У суботу, 16 січня, у фінустанові буде стандартний режим роботи, як в п’ятницю.

Укрсиббанк

У відділеннях, які працюють за графіком вихідного дня протягом 8 та 9 січня будуть обслуговувати клієнтів у відділеннях, які працюють у суботу. З 11 січня всі відділення повертаються до роботи за стандартним графіком. Субота, 16 січня, буде робочим днем.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

Як повідомлялося, посилений карантин в Україні почне діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня. Уряд нагадав, які обмеження діятимуть до 24 січня включно.

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