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    Економіка та фінанси

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    Банки в Україні працюватимуть згідно з розкладом вихідних днів, які визначив уряд - Як банки працюватимуть на свята: опубліковано графік
    Банки в Україні працюватимуть згідно з розкладом вихідних днів, які визначив уряд

    Нацбанк визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року

    Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) Національного банку та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

    Про це повідомила пресслужба НБУ.

    30 грудня 2020 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

    31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті.

    Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

    01 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 04 січня 2021 року.

    01-03 січня 2021 року включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 04 січня 2021 року. У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами.

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    04-06 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

    01–03 та 07–10 січня 2021 року банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

    День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 08 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

    16 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

    17 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

    Теги: Національний банк банки свята ринок НБУ
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