В Україні у серійне виробництво запустили протимінну систему «Оберіг-С»



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Система Оберіг-С вже виробляється серійно в Україні

У зоні роботи системи «Оберіг-С» не працює жоден приймач, який приводить в дію детонатор вибухівки

Держпідприємство «Новатор» почало серійне виготовлення спеціальної системи «Оберіг-С», призначеної для захисту бійців від радіокерованих вибухових пристроїв, мін, фугасів і тому подібного. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому» в понеділок, 8 липня.

«Оберіг» може заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони в діапазоні від 20 до 4000 МГц. Фактично, в зоні роботи «Оберега» не працює жоден приймач, який приводить в дію детонатор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важливих об'єктів і мирного населення», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такі системи наразі активно розробляються і поставляються в армії провідних країн світу, які ведуть бойові дії в умовах активної терористичної загрози, зокрема проти «ІДІЛ». Використання таких систем дозволяє запобігати терактам, спрямованим проти цивільного населення, військових і інфраструктурних об'єктів.

В «Укроборонпромі» також повідомили, що особливістю «Оберіг-С» є можливість його установки на бронетехніку і автотранспорт, що забезпечує захист всієї колони техніки під час руху. Це дозволяє уникнути втрат на марші або стоянці від закладених фугасів. Також система може встановлюватися на стаціонарні об'єкти, такі як блокпости, госпіталі, склади боєприпасів або центри управління і зв'язку. Масоване використання «Оберегів» дозволяє створити захищені зоні навіть у найнебезпечніших місцях з високим ризиком терористичної атаки.

«Крім того, «Новатор» розробив легшу версію цієї системи – «Оберіг-Н», який може переноситися одним бійцем. Ця версія призначена для захисту саперів при розмінуванні, локального придушення зв'язку, а також забезпечення захисту бійців під час спеціальних операцій», - відзначили в «Укроборонпромі».

Зараз «Оберіг-Н» проходить державні випробування, з позитивними результатами яких і включення в держоборонзамовлення він зможе поставлятися в українську армію.

ДП «Новатор» - одне з провідних підприємств «Укроборонпрому», яке виробляє авіоніку, радари для літаків, засоби радіоелектронного придушення та інші електронні компоненти. Підприємство володіє унікальним для України циклом виробництва електронних плат, які використовуються в «оборонці» і найсучасніших зразках української військової техніки і озброєння.

Крім того, «Новатор» виробляє критично необхідні для української авіації радіолокаційні прицільні комплекси, метеонавігаційні радіолокаційні станції і бортові системи запобігання зіткнень.