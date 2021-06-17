В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію
Підвищення пов'язано з надлишком ресурсу на ринку, який був викликаний сезонним зниженням споживання
Варто відзначити, що своїм новим рішенням НКРЕКУ вносить зміни до постанови регулятора №766 від 8 квітня 2020 року. Тепер всі гравці на ринку електроенергії в заявках на торги повинні будуть вказувати ціни на електричну енергію не вище вартості, яка була визначена оператором ринку.
Максимально допустимий рівень цін в «нічному» тариф (години мінімального добового навантаження в енергосистемі – з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) відтепер становитиме 1243,71 гривень за одну МВт-годину.
В «денному» тариф (години максимального навантаження – з 7:00 до 23:00) – ціновий максимум не повинен перевищувати 2655,99 гривень за одну МВт-год.
Глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк пояснив, що регулятор не встановлює ціну на електроенергію своїм новим постановою, а виконує вимоги лібералізації ринку.
«Ці обмеження – це обмеження для ринку, який повинен працювати в цих рамках ... Ми будемо моніторити ринок для того, щоб уникнути маніпуляцій і цінових змов. Підняття планки м це ринкове дію», – уточнив глава комісії.
У НКРЕКУ також додали, що підвищення максимальних цін на електроенергію пов'язано з надлишком ресурсу на ринку, який був викликаний сезонним зниженням споживання і збільшення виробленої «зеленої» електроенергії.
Тим часом, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).
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