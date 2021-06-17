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    В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію

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    В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію
    Фото: з відкритих джерел

    Підвищення пов'язано з надлишком ресурсу на ринку, який був викликаний сезонним зниженням споживання

    В ході засідання Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) прийняла постанову про збільшення максимального рівня граничної вартості на ринку електроенергії «на добу вперед» (РСВ) та внутрішньодобового ринку (ВСР). Про пише НКРЕКУ.

    Варто відзначити, що своїм новим рішенням НКРЕКУ вносить зміни до постанови регулятора №766 від 8 квітня 2020 року. Тепер всі гравці на ринку електроенергії в заявках на торги повинні будуть вказувати ціни на електричну енергію не вище вартості, яка була визначена оператором ринку.

    Максимально допустимий рівень цін в «нічному» тариф (години мінімального добового навантаження в енергосистемі – з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) відтепер становитиме 1243,71 гривень за одну МВт-годину.

    В «денному» тариф (години максимального навантаження – з 7:00 до 23:00) – ціновий максимум не повинен перевищувати 2655,99 гривень за одну МВт-год.

    Глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк пояснив, що регулятор не встановлює ціну на електроенергію своїм новим постановою, а виконує вимоги лібералізації ринку.

    «Ці обмеження – це обмеження для ринку, який повинен працювати в цих рамках ... Ми будемо моніторити ринок для того, щоб уникнути маніпуляцій і цінових змов. Підняття планки м це ринкове дію», – уточнив глава комісії.

    У НКРЕКУ також додали, що підвищення максимальних цін на електроенергію пов'язано з надлишком ресурсу на ринку, який був викликаний сезонним зниженням споживання і збільшення виробленої «зеленої» електроенергії.

    Тим часом, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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    Теги: комуналка ринок ціни електроенергія послуги
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    В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію