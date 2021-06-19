Пільговий тариф на електроенергію можуть повернути: хто платитиме менше

В Україні незабаром змінять тарифи на електрику

Міністерство енергетики днями планує представити оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії. Вона передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

Українцям планують повернути пільговий тариф на електроенергію. Але пільга дістанеться не всім. Держава обіцяє захистити лише соціального вразливих громадян.

Про зміни тарифів на електроенергію під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами глави Міненерго, ще до 1 липня буде вироблений новий механізм формування тарифів на електроенергію. Його повинні представити вже наступного тижня.

У цьому механізмі буде передбачений диференційований тариф для різних категорій населення.

Окремо буде виділена категорія, яка споживає в місяць не більше 100 кіловат-годин електроенергії. Саме на таких споживачів і буде розрахований пільговий тариф.

«Захист цієї категорії населення передбачається відповідно через зменшення тарифу», – анонсував глава Міненерго.

Разом з тим, Галущенко не назвав ані розмір пільгового тарифу на електроенергію, ані розмірів очікуваних повних тарифів.

Із різних джерел, які інсайдили про те, що обговорюють в Міненерго, відомо, що там розглядали різні варіанти підвищення тарифу на електроенергію. Зокрема, в одному варіанті пропонувалося встановити пільговий тариф для споживання до 300 кВт·годин, в іншому – до 500.

Та очевидно в Міненерго підрахували, що тоді підвищення тарифу на електроенергію не матиме сенсу. В Україні не так вже й багато побутових споживачів, які в місяць «спалюють» понад 500 кВт·год. Більше витрачають хіба що ті, хто опалює житло електрикою. Правда, про цю категорію населення міністр поки – ні пари з вуст.

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