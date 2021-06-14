Модернізація мереж, «зелена» генерація і енергоефективність, – реформа енергетики очами світу

На думку експертів, втрати в розподільчих мережах зменшаться на 3% з 2021 до 2030

1 Всесвітній економічний форум (WEF) опублікував концепцію відновлення української енергетики та економіки, розроблену Центром економічного відновлення відповідно до міжнародного підходу System Value. Згідно концепції, до ключових векторів розвитку енергетики в Україні належить модернізація електромереж, розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та енергоефективність.

Концепція розвитку енергетики в Україні розроблена на основі підходу Всесвітнього економічного форуму System Value. Цей підхід полягає у комплексі рішень, що сприяють сталому розвитку економічної та енергетичної систем. Зокрема, мова йде про розвиток інфраструктури електромереж, відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та впровадження проектів енергоефективності.

В опублікованому Всесвітнім економічним форумом дослідженні вказано, що модернізація розподільчих електромереж має важливе значення для інтеграції ВДЕ. Але 80% українських мереж зношені і потребують заміни. Розробник дослідження Центр економічного відновлення зазначає, що необхідні інвестиції в них оцінюються на рівні 18 млрд грн.

«Саме задля цього в 2020 році була імплементована модель стимулюючого регулювання (RAB-тариф) для українських операторів систем розподілу. Впровадження RAB-тарифу забезпечить інвестиції у розмірі 202 мільярди гривень задля покращення стану електромереж та якості електропостачання. Це дозволить знизити SAIDI (час відключення електропостачання у споживачів) та втрат у розподільчих мережах», - підкреслює Центр економічного відновлення.

На думку експертів, втрати в розподільчих мережах зменшаться на 3% з 2021 до 2030 (з 11% до 8%), а SAIDI знизиться з 632 хв. / рік у 2021 до 319 хв. / рік у 2030 році.

Крім того, активна модернізація та оновлення електромереж дасть поштовх створенню робочих місць в будівництві, машинобудуванні, виробництві матеріалів для обладнання. Цей показник має зрости з 17 004 робочих місць, створених у 2021 році, до 31 278 у 2030 році. Іншим позитивним ефектом є надходження до державного бюджету податків в розмірі 72 млрд. грн. за 10 років.

Також зазначається, що розвиток приватної сонячної генерації , в тому числі – просьюмерів, буде сприяти подальшій декарбонізації українського енергетичного сектору, що відповідає «Енергетичній стратегії України-2035» та збільшенню потужності для балансування енергосистеми. Дослідження показує, що встановлення 50 тис. домашніх електростанцій принесе додаткових 5,4 млрд грн в бюджет країни.

Третім вектором розвитку енергетики є енергоефективність. Зокрема, планується впровадження 8252 проектів енергоефективності до 2030 року, що принесе 19,7 млн грн додаткових надходжень в бюджет та 58 тис нових робочих місць.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що модернізація електромереж покращить якість електропостачання та сприятиме зменшенню викидів парникових газів.