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    Іран обстріляв Ірак: ракети впали поблизу консульства США

    Іран обстріляв Ірак балістичними ракетами &ndash; вибухи відбулися неподалік консульства США - Іран обстріляв Ірак: ракети впали поблизу консульства США
    Іран обстріляв Ірак балістичними ракетами – вибухи відбулися неподалік консульства США
    фото: Reuters

    Після ракетних обстрілів у місті пролунало кілька вибухів

    В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Al Arabiya.

    «У неділю в Ербілі, столиці автономного курдського регіону на півночі Іраку, впали кілька ракет», – йдеться у повідомленні.

    За даними ЗМІ, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки.

    Після ракетних обстрілів у місті пролунало кілька вибухів. Обстріл, імовірно, було здійснено з іранської воєнної бази «Хасабад». Для бомбардування використали ракети «Фатех-110».

    В іранських ЗМІ пишуть, що ціллю були об’єкти Моссаду, національної розвідувальної служби Ізраїлю, в Іраку. Це нібито помста за двох іранських офіцерів, яких вбили в Сирії. Їх знищили ВВС Ізраїлю за наведенням від Моссаду.

    Літаки Повітряних сил США вже підняті по тривозі. А президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скоро повинен зробити офіційну заяву.

    Втрат у військових США після нападу не було, повідомив Reuters американський чиновник на умовах анонімності.

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    Теги: Ірак ЗМІ США обстріл бомбардування
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    Іран обстріляв Ірак: ракети впали поблизу консульства США