Іран обстріляв Ірак: ракети впали поблизу консульства США

Після ракетних обстрілів у місті пролунало кілька вибухів

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Al Arabiya.

«У неділю в Ербілі, столиці автономного курдського регіону на півночі Іраку, впали кілька ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки.

Після ракетних обстрілів у місті пролунало кілька вибухів. Обстріл, імовірно, було здійснено з іранської воєнної бази «Хасабад». Для бомбардування використали ракети «Фатех-110».

В іранських ЗМІ пишуть, що ціллю були об’єкти Моссаду, національної розвідувальної служби Ізраїлю, в Іраку. Це нібито помста за двох іранських офіцерів, яких вбили в Сирії. Їх знищили ВВС Ізраїлю за наведенням від Моссаду.

Літаки Повітряних сил США вже підняті по тривозі. А президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скоро повинен зробити офіційну заяву.

Втрат у військових США після нападу не було, повідомив Reuters американський чиновник на умовах анонімності.

Читайте також: