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    Чехія просить допомоги у ЄС через наплив біженців з України

    Прага хоче отримати модульні будинки для розміщення людей - Чехія просить допомоги у ЄС через наплив біженців з України
    Прага хоче отримати модульні будинки для розміщення людей
    фото: Уніан

    Країна не справляється з поселенням людей, які потребують прихистку

    Чехія майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців. Країна звернулася до ЄС і просить активувати механізм цивільного захисту та допомогти з поселенням тисяч людей. Про це у суботу, 12 березня, повідомила речниця чеської рятувальної служби Павла Якубкова, пише IDNES.

    «Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями», – сказала прессекретарка.

    За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, які важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

    Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Сподівається отримати ще 25 для 2 тис. осіб.

    «Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах», – вказала Павла Якубкова.

    Вона додала, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тис. людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них:

    • 30% осіли у Празі;
    • 12% – у Південній Моравії;
    • приблизно 10% – у Центральній Богемії.

    Як повідомлялося, Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.

    Тим часом Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії.

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    Теги: ЄС Чехія житло уряд біженці
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    Чехія просить допомоги у ЄС через наплив біженців з України