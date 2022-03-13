Чехія просить допомоги у ЄС через наплив біженців з України
Країна не справляється з поселенням людей, які потребують прихистку
Чехія майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців. Країна звернулася до ЄС і просить активувати механізм цивільного захисту та допомогти з поселенням тисяч людей. Про це у суботу, 12 березня, повідомила речниця чеської рятувальної служби Павла Якубкова, пише IDNES.
«Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями», – сказала прессекретарка.
За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, які важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.
Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Сподівається отримати ще 25 для 2 тис. осіб.
«Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах», – вказала Павла Якубкова.
Вона додала, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тис. людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них:
- 30% осіли у Празі;
- 12% – у Південній Моравії;
- приблизно 10% – у Центральній Богемії.
Як повідомлялося, Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.
Тим часом Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії.