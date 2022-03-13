Чехія просить допомоги у ЄС через наплив біженців з України

Країна не справляється з поселенням людей, які потребують прихистку

Чехія майже вичерпала свої спроможності повноцінно приймати біженців. Країна звернулася до ЄС і просить активувати механізм цивільного захисту та допомогти з поселенням тисяч людей. Про це у суботу, 12 березня, повідомила речниця чеської рятувальної служби Павла Якубкова, пише IDNES.

«Ми намагаємося знаходити усім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями», – сказала прессекретарка.

За її словами, ще є спортзали та складські приміщення, які важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. В країні є вже сім таких комплектів, у кожному можна буде розмістити 150 осіб. Сподівається отримати ще 25 для 2 тис. осіб.

«Ми намагаємося допомагати українцям чим можемо, але наша спроможність приймати людей фактично вичерпалась, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах», – вказала Павла Якубкова.

Вона додала, за час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тис. людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж. З них:

30% осіли у Празі;

12% – у Південній Моравії;

приблизно 10% – у Центральній Богемії.

Як повідомлялося, Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.

Тим часом Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії.

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