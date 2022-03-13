Окупанти не можуть нас підкорити: нове звернення Зеленського (відео)

Звернення Зеленського: Окупанти не можуть нас підкорити, у них немає такої сили та духу

Зеленський звернувся до українців проти ночі 13 березня

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну. Бо у загарбників немає такої сили та духу, вони тримаються виключно на насильстві. Про це Зеленський заявив у зверненні.

Президент зазначив, що всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі.

«Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу. Вони тримаються лише на насильстві. Лише на терорі. Лише на зброї, якої в них багато. Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що в результаті нападу на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих «ДНР» та «ЛНР» – на велику ізольовану від всього світу зону, де царюватиме бідність.

За словами Зеленського, люди тікатимуть з РФ.

«Подивіться, хто зараз їде з Росії, хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це ІТвці, які не хочуть жити на території, де свободи зовсім немає. Це бізнесмени, які відчувають, що у них все відберуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варте», – говорить глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія зараз втрачає мізки, таланти і гроші.

«Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані «ДНР» і «ЛНР» – тільки повна деградація», – попередив він.

Як відомо, Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні.

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